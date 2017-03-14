СМИ: Ту-154 не падал в Черное море, а контролируемо сел

Публикации за 14.03.17

Самолет Министерства обороны РФ Ту-154Б-2 вообще не падал в Черное море у берегов Сочи, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира воздушного судна Романа Волкова. К такому выводу пришли эксперты, завершив техническую часть расследования причин крушения лайнера, которое произошло 25 декабря прошлого года через несколько минут после взлета из аэропорта Адлер, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам одного из них, 3D-моделирование показало, что Ту-154 взлетел в штатном режиме. А экипаж после взлета не совершил ни одной из «традиционных» в подобных ситуациях ошибок: самолет не выходил на закритические углы атаки, не терял скорость, не попадал в штопор и вообще не падал. Эксперт также добавил, что приблизительно через минуту после отрыва от земли самолет набрал высоту порядка 250 метров и скорость 360-370 км/ч, после чего на борту стала «стремительно развиваться нештатная ситуация»: командир воздушного судна вместо набора высоты перевел лайнер в режим посадки.

Моделирование показало, что самолет на протяжении 10 секунд непосредственно до момента столкновения с водной поверхностью снижался в контролируемом полете под управлением пилота. Эксперты допускают, что катастрофа могла произойти из-за дезориентации летчика в пространстве, когда во время набора высоты в темноте над морем, он, вероятно, не контролировал визуально положение машины, поскольку не видел впереди никаких ориентиров. Дезориентировать экипаж также могли звезды, которые одновременно могли быть видны и в небе и снизу – в отражении на водной глади.

В настоящее время военные специалисты изучают всю профессиональную биографию командира экипажа и в первую очередь его летную подготовку, в которой могут обнаружиться какие-то пробелы. Ранее знакомый с ситуацией источник сообщил о продлении срока расследования крушения самолета Ту-154.

Напомним, вскоре после катастрофы в СМИ появились данные о последних словах пилотов и работе систем, что позволило журналистам смоделировать падение лайнера. Тогда говорилось о том, что во время набора высоты хвостовая часть лайнера резко пошла вниз. При этом борт якобы накренился на левое крыло, потерял высоту и скорость, после чего рухнул в море.

Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: «Закрылки, сука!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!». По словам источника в оперативном штабе на месте катастрофы, «на борту рассогласованно сработали закрылки. В результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился».

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром, 25 декабря. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Сочи – Москва, Иван Гридин

Сочи – Москва. Другие новости 14.03.17

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