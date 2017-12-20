Крушение Ту-154 близ Сочи спустя год остается загадкой Источник: СКР готовится продлить расследование катастрофы

Следствие собирается продлить расследование катастрофы самолета Минобороны России Ту-154 близ Сочи 25 декабря прошлого года еще на несколько месяцев из-за сложной экспертизы.

Источник, близкий к расследованию, объяснил неоднократные продления срока следствия необходимостью проведения дополнительных следственных действий и сбора доказательств, передает РИА «Новости». Собеседник агентства допустил, что это не последнее продление срока следствия из-за того, что «сейчас проводится сложная экспертиза, завершить которую в короткие сроки не представляется возможным».

Как сообщал «Новый День», самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Артисты летели поздравить с Новым годом российских военных летчиков, которые дислоцируются на авиабазе Хмеймим.

Следствие рассматривает четыре основные версии крушения лайнера – ошибка пилота, техническая неисправность, попадание в двигатель посторонних предметов и некачественное топливо. ФСБ заявляла, что признаков совершения теракта или диверсии на борту самолета не обнаружено.

Ранее СМИ выдвигали ряд версий авиакатастрофы – от перегруза военного борта до дезориентации летчика в пространстве. Однако в Следственном комитете РФ в ответ заявили, что информация о том, что самолет Ту-154 упал в Черное море из-за перегруза, «не соответствует установленным фактическим обстоятельствам». В ведомстве отметили, что окончательное решение о причинах крушения лайнера будет принято военными следователями после проведения всех необходимых летно-технических экспертиз.

Главный военный прокурор Сергей Фридинский, комментируя публикации СМИ, в марте текущего года подчеркивал, что «следствие ни к чему не пришло». По его словам, причины авиакатастрофы пока не установлены: «Если бы были установлены, можно было бы следствие заканчивать».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.17

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