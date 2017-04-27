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Скандалы и происшествия

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Публикации за 27.04.17

СКР: Ту-154 упал в Черное море не из-за перегруза
Фото: mchs.gov.ru

СКР: Ту-154 упал в Черное море не из-за перегруза

Следственный комитет России опроверг информацию СМИ о том, что самолет Ту-154 разбился в Черном море из-за перегруза. Окончательное решение о причинах крушения лайнера будет принято военными следователями после проведения летно-технических экспертиз, говорится в сообщении ведомства.

«Появившаяся в прессе информация о перегрузке воздушного судна Ту-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела», – заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она добавила, что «окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами СК России только после проведения комплекса летно-технических экспертиз».

«Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов», – заключила Петренко.

Накануне «Газета.Ру» со ссылкой на источники сообщила о том, что Ту-154, вылетавший 25 декабря 2016 года из Сочи в Сирию, был перегружен. Вместо нормативных 98 тонн взлетный вес лайнера составлял более 110 тонн. Именно это, по версии авторов статьи, стало причиной авиакатастрофы. В материале отмечается, что летчики могли догадаться о том, что взлетный вес самолета превышен более чем на 10 тонн, и попытались вернуться в аэропорт, но для маневра не хватило высоты.

В результате крушения Ту-154, направлявшегося в сирийский Хмеймим, погибли 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, основатель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и журналисты.

Москва, Ольга Панфилова

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