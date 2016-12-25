Вылетевший из Сочи Ту-154 пропал с радаров / На борту находились до 100 человек

Публикации за 25.12.16

По предварительным данным, самолет Министерства обороны РФ Ту-154 пропал с экранов радаров после вылета с аэродрома в Сочи. На борту лайнера находилось около 70 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Предварительно, самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из аэропорта Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 70 человек», – сказал собеседник агентства, добавив, что самолет Минобороны должен был лететь в сирийскую Латакию.

По данным «Интерфакса», отметка самолета пропала с экрана радара, когда Ту-154 находился над акваторией Черного моря. Самолет совершил вылет в 05:20 и исчез с радаров через 20 минут. По данным агентства, на борт самолета поднялись около 100 человек.

Сочи, Иван Гридин

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