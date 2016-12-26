Минтранс: теракт не является приоритетной версией крушения Ту-154 в Сочи / Соколов перечислил основные версии авиакатастрофы

Публикации за 26.12.16

Глава Минтранса Максим Соколов назвал приоритетные версии крушения самолета Ту-154 в Сочи, отметив, что теракт не является основной версией авиакатастрофы. Чиновник добавил, что министерство транспорта не видит необходимости вводить дополнительные меры безопасности в аэропортах.

«Целью работы правительственной комиссии не является установление причин катастрофы. Этим занимается следствие и комиссия Минобороны. Сегодня, насколько нам известно, в качестве основной версии террористический акт не рассматривается, – сказал Соколов в понедельник на брифинге в Сочи. – Поэтому мы исходим из того, что причинами катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования». Накануне министр заявлял, что говорить о версии теракта преждевременно. Глава Минтранса возглавляет правительственную комиссию, созданную в связи с крушением воздушного судна. По его словам, первые результаты работы правительственной комиссии он доложит премьеру Дмитрию Медведеву уже в понедельник.

Накануне ряд СМИ сообщили, что наряду с версиями технической неисправности и ошибки пилота также отрабатывается версия теракта. Отмечалось, что спецслужбы проверяют людей, которые могли иметь доступ к самолету в аэропорту вылета и в Сочи.

Глава Минтранса также сообщил, что из-за авиакатастрофы не будут приниматься дополнительные антитеррористические меры безопасности в гражданских аэропортах и ведомственных аэродромах.

«Безопасность аэропортов обеспечивается в соответствии с Воздушным кодексом РФ, международной организацией ИКАО. Эти требования достаточно строгие, они соблюдаются всеми аэропортами», – заявил Соколов (цитата по «Интерфаксу»), указав, что «необходимые проверки проводятся регулярно».

Главком ВКС России Виктор Бондарев, в свою очередь, заявил, что «черные ящики» упавшего Ту-154 будут подняты со дна моря. По его словам, местонахождение бортовых самописцев разбившегося лайнера установлено, они не должны быть повреждены. «Черные ящики» находятся в киле, я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем», – сказал Бондарев.

В военном ведомстве надеются сегодня обнаружить местонахождение Ту-154 на дне Черного моря, добавил он.

Замминистра обороны России Павел Попов проинформировал, что первые обнаруженные тела погибших уже доставлены в Москву в аэропорт Чкаловский. Ранее сообщалось, что за первые сутки операции на месте крушения Ту-154 в Черном море, по данным Минобороны, найдено 11 тел и 154 фрагмента. Отмечалось, что самолет Ил-76 военно-транспортной авиации сегодня доставит в Москву 10 тел и 86 фрагментов. Поисковые работы на месте авиакатастрофы идут в круглосуточном режиме.

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны потерпел катастрофу ранним утром 25 декабря после вылета из Сочи, куда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. Машина упала недалеко от побережья Сочи спустя несколько минут после взлета. На борту находилось 92 человека – военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов и врач Елизавета Глинка. Все они погибли. Сегодня в России день траура по погибшим в авиакатастрофе.

Фото – Южный региональный центр МЧС РФ.

Сочи, Светлана Петрова

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