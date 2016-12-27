В ближайшие часы основной «черный ящик» Ту-154 доставят в Москву / Полеты данного типа самолетов приостановлены

Публикации за 27.12.16

В ходе поисковой операции в акватории Черного моря, вблизи Сочи, был обнаружен основной бортовой самописец разбившегося самолета Ту-154 Минобороны РФ. «В течение ночи обследование района авиакатастрофы продолжалось безостановочно. Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолета. В 5:42 на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон» обнаружен основной бортовой самописец», сообщили в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ближайшие часы самолет военно-транспортной авиации «черный ящик» доставят в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы, специалисты которого займутся его расшифровкой.

Кроме того, минувшей ночью спасатели обнаружили на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров, еще 5 фрагментов самолета. Это несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты. Все обломки доставляются на берег и передаются следственным органам. Водолазы со спасательного судна «Эпрон» обнаружили и подняли на борт тело еще одного погибшего. Все тела и останки погибших самолетами военно-транспортной авиации доставляются в Москву для опознания родственниками и проведения генетических экспертиз.

Таким образом, на сегодняшний день обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших в результате крушения Ту-154. Один пассажир уже опознан родственниками.

По данным СМИ, полеты эксплуатируемых российскими силовыми структурами самолетов Ту-154Б-2 приостановлены до установления причин катастрофы.

Сочи – Москва, Иван Гридин

Сочи – Москва. Другие новости 27.12.16

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