Спасатели нашли крупные обломки Ту-154 и фрагменты тел / ФСБ рассматривает четыре основные версии крушения

Публикации за 26.12.16

ФСБ назвала основные версии крушения самолета Минобороны РФ, которое произошло вчера, 25 декабря, над акваторией Черного моря, недалеко от Сочи. В спецслужбе сообщили, что основными рабочими версиями крушения Ту-154 являются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».

При этом в службе отметили, что признаков, указывающих на возможность совершения теракта на борту самолета к настоящему времени не получено. «Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено», – сообщили в ЦОС ФСБ России. Там также отметили, что «по состоянию на настоящий момент, установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы».

Ту-154 прибыл в аэропорт Сочи из аэропорта Чкаловский Московской области для дозаправки, которая изначально планировалась в Моздоке, но была перенесена в Сочи из-за сложных погодных условий. В ФСБ отмечают, что по прибытии в аэропорт Сочи сотрудники Пограничной службы ФСБ России и военнослужащие Минобороны РФ взяли борт под охрану. «Во время дозаправки к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались один сотрудник Пограничной службы ФСБ России и один сотрудник Сочинской таможни. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер», – цитирует «Интерфакс» сообщение ЦОС ФСБ.

Кроме того, отмечается, что «грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств указанным воздушным судном не перевозилось». По информации Минобороны РФ, на борту самолета находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, багаж пассажиров и 150 кг груза (продукты питания и медикаменты). Также установлено, что взлетная скорость борта RA-85572 составляла 345 км/м, что является штатной взлетной скоростью для судов данного типа.

Сонар одного из судов, задействованных в поисковой операции, обнаружил на дне моря объект, похожий на крупную часть фюзеляжа самолета. Водолазы подтвердили, что это действительно обломки самолета, передает «Интерфакс со ссылкой на источник. Водолазы обнаружили на глубине 27 метров в Черном море не фюзеляж потерпевшего крушение Ту-154, как предполагалось ранее на основе данных сонара, а крупные обломки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

«По предварительным данным, самолет сильно поврежден», – сказал источник. По его словам, зона поисковой операции локализована, на месте обнаружения самолета выставлен радиобуй. Отметим также, что в морской спасательной службе Росморречфлота отчитались о поисковых работах. «Поисково-спасательная операция продолжается. Одно из наших судов обнаружило фрагменты тел. Другое – мелкие обломки кресел и подголовников упавшего самолета», – приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения.

Помимо этого спасатели нашли и подняли на поверхность тело командира воздушного судна Минобороны майора Романа Волкова. Об этом «Фонтанке» сообщил источник, близкий к штабу поисковой операции. В ближайшее время останки будут доставлены в Москву для опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сочи – Москва, Иван Гридин

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