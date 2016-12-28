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Скандалы и происшествия

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Публикации за 28.12.16

Второй «черный ящик» Ту-154 подняли со дна Черного моря / Минобороны: в районе крушения найдено 15 тел погибших
Фото: Южный региональный центр МЧС РФ

Второй «черный ящик» Ту-154 подняли со дна Черного моря Минобороны: в районе крушения найдено 15 тел погибших

Спасатели обнаружили и подняли со дна Черного моря второй бортовой самописец самолета Ту-154. Об этом сообщили в Минобороны России.

По словам представителя комиссии по расследованию причин крушения Ту-154 Дмитрия Попова, поднятый сегодня на поверхность бортовой самописец является параметрическим. По результатам первичного осмотра он находится в хорошем состоянии. «Состояние по внешнему виду отличное, – сообщил специалист в эфире телеканала «Россия-24». – Немножечко повреждена теплоизоляционная и бронезащита. Но у него ручки на месте – это первый признак того, что, если не было воздействия соленой воды, то магнитная лента должна сохранится».

По данным Минобороны, в районе авиакатастрофы обнаружено еще два тела. На сегодняшний день на поверхность извлечено 15 тел и 239 фрагментов тел жертв авиакатастрофы. 13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы. У 105 родственников погибших взяты необходимые для экспертизы пробы биологического материала.

Минобороны также сообщило, что со дна подняты крупные фрагменты лайнера и личные вещи пассажиров. Сейчас осуществляется транспортировка на берег поднятых морским самоходным краном «Черноморец 11» со дна крупных обломков самолета: стойки шасси, двигателя, элементы обшивки фюзеляжа, а также личных вещей пассажиров.

Поднятые фрагменты лайнера передаются следственным органам. С начала поисковой операции водолазами и глубоководными аппаратами найдено 12 крупных и более 1547 мелких фрагментов самолета.

Поисковая операция в районе крушения Ту-154 ведется круглосуточно. В настоящее время в ней задействованы 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, пять вертолетов и беспилотная авиация.

Вчера был расшифрован параметрический «черный ящик» самолета. По данным «Коммерсанта», согласно предварительному анализу информации, полученной из самописца, нештатная ситуация на борту могла произойти из-за не убравшихся закрылков. Накануне в Минобороны заявили, что анализ данных с первого регистратора сузил круг версий причин катастрофы, но делать выводы, пока не будет собрана вся информация, преждевременно.

Ранее ФСБ РФ сообщала, что проверяются четыре основные версии крушения лайнера: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Версия теракта, среди основных причин авиакатастрофы, не рассматривается.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники авиаремонтного завода в Таганроге намерены провести экспертизу разбившегося Ту-154 и установить причины катастрофы. По словам сотрудника Таганрогского авиаремонтного завода № 325, фрагменты самолета доставят на Таганрогский авиационный завод для экспертизы, передает «Интерфакс». Он добавил, что в настоящее время фрагменты лайнера свозят в ангар старого сочинского аэропорта, где «проводят специальную обработку, сушку фрагментов». На заводе добавили, что такую же экспертизу сотрудники проводили и после крушения самолета А320, разбившегося в Сочи в 2006 году.

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