РПЦ о запрете работы гипермаркетов в выходные: хорошая идея / «Шопинг разрушает семьи»

Публикации за 06.05.17

В Русской православной церкви сочли «правильной» идею о запрете работы гипермаркетов в выходные и по ночам.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион заявил, что положительно относится «к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха». «Конечно, для верующих людей воскресенье – это время, когда они в храм идут», – отметил он в субботу в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По словам представителя РПЦ, возможно, одна из причин, по которым разрушается множество семей в России,состоит в том, что «у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом, и как раз воскресенье очень часто используется для шопинга».

«Кроме того, здесь встает вопрос о людях, которые работают в этих организациях, ведь они лишаются возможности в воскресенье пойти в храм, побыть со своей семьей. И этот круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, превращает людей в роботов, – полагает иерарх (цитата по «Интерфаксу»). – Идея вернуть людям воскресенье правильная».

Митрополит Волоколамский Иларион привел в пример европейские страны, где ограничение работы магазинов по воскресеньям, по его мнению, «оказывает благотворное действие на людей». «Просто люди свой график перестраивают: закупать продукты ездят по субботам, а воскресенье оставляют для церкви и семьи», – указал он.

Ранее сообщалось о том, что Совет Федерации готовит законопроект, ограничивающий время работы гипермаркетов в России. По словам первого зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, речь идет о поправках в закон «О торговле». Если новшества будут утверждены, то в будни гипермаркеты будут работать до 21:00, в субботу – до 16:00, в воскресенье не будут работать вообще.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров, комментируя идею закона об ограничении работы супермаркетов, заявил, что это бесперспективное предложение: «Крайне административная мера, и сейчас перспективы у дискуссии по этому вопросу нет».

В Минпромторге к этой инициативе также отнеслись критически. «Нужно не вводить запреты и ограничения для крупных торговых сетей, а всячески развивать малые форматы торговли – ярмарки, рынки, нестационарную и мобильную торговлю», – заявлял статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поддержал эту позицию: «В отношении ограничения работы гипермаркетов: нужно думать не как ограничить, а как давать возможности», – заявил он журналистам.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 06.05.17

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