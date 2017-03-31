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Экономика

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Публикации за 31.03.17

В России хотят запретить работу гипермаркетов в выходные и по ночам
фото rg.ru

В России хотят запретить работу гипермаркетов в выходные и по ночам

Совет Федерации готовит законопроект, ограничивающий время работы гипермаркетов в России. Об этом сообщил первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

По его словам, речь идет о поправках в закон «О торговле». Если новшества будут утверждены, то в будни гипермаркеты будут работать до 21:00, в субботу – до 16:00, в воскресенье не будут работать вообще. «Никаких 24-часовых гипермаркетов», – отметил сенатор (цитата по ).

Законопроект, разрабатываемый рабочей группы депутата Госдумы Ирины Яровой и комитетом Совфеда по аграрно-продовольственной политике, планируется внести к осенней сессии Госдумы. Поправки направлены на поддержку малых предприятий торговли, в которых установлены одна-две кассы.

Лисовский пояснил, что к обсуждению проекта закона будут привлечены Минпромторг, Минсельхоз, ФАС, а также торговые сети. По его словам, авторы поправок «пытаюмся договориться» с ведомствами, чтобы «это была согласованная позиция». «Часть ведомств нас поддерживает», – отметил сенатор.

Москва, Светлана Петрова

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