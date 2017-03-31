ФАС об ограничении работы супермаркетов: бесперспективно

Публикации за 31.03.17

Федеральная антимонопольная служба отреагировала на идею закона об ограничении работы супермаркетов. Как сказал заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров, это крайне административная мера, и сейчас перспективы у дискуссии по этому вопросу нет.

«Приводились известные примеры из Германии относительно ограничения работы сетей – ограничения времени работы, локации, выведения их на периметр и так далее. Но, кажется, это не наш путь», – отметил Кашеваров, выступая на Медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Как сообщал «Новый День», Совет Федерации готовит законопроект, ограничивающий время работы гипермаркетов в России. По словам первого зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, речь идет о поправках в закон «О торговле». Если новшества будут утверждены, то в будни гипермаркеты будут работать до 21:00, в субботу – до 16:00, в воскресенье не будут работать вообще.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.03.17

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