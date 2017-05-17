Единый реестр населения России запустят в 2020 году

Публикации за 17.05.17

Сводная база данных, в которой будет содержаться информация обо всех гражданах России, заработает в 2020 году. Об этом в ходе Международного юридического форума в Санкт-Петербурге сообщил министр юстиции Александр Коновалов.

По словам главы Минюста, единый реестр населения РФ разрабатывается совместно с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой. В базу данных попадет информация, полученная государственными органами, начиная с 1996 года, пишет «Росбалт».

«В соответствии с указом президента, создание такого реестра действительно предусмотрено, – сказал Коновалов. – Минюст подготовил корректировки в федеральный закон, которой должен объединить всю информацию, которая есть в бумажном виде в ЗАГСах и будет представлять сводную информацию, которой располагают ЗАГСы, что поможет быстрее принимать решения».

Как ранее сообщал «Новый день», в едином реестре населения будет вестись учет граждан РФ, как проживающих на территории страны, так и за рубежом, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно находятся в России. Информацию о каждом россиянине будут формировать в запись, которой присвоят уникальный неизменяемый номер, представляющий собой 12-разрядный код.

База данных будет содержать персональные данные, а именно, имена и фамилии, которые когда-либо носил гражданин, дату и место рождения, место жительства, место пребывания, сведения об образовании, воинской обязанности, судимостях, данные родственников.

Кроме того, реестр будет включать в себя сведения о регистрации в системе обязательного пенсионного, медицинского, социального страхования, о постановке на учет в органах занятости и в качестве нуждающегося в соцзащите, данные о постановке гражданина на учет в налоговых органах.

Доступ к единому реестру сможет получить каждый гражданин через Единый портал госуслуг, однако сведения там можно будет узнать только о себе и своих несовершеннолетних детях. Органы власти получат доступ к информации, необходимой им для выполнения государственных и муниципальных функций, только через регламентный обмен или по запросу.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.05.17

Главные опасности на пути к губернаторским выборам – подписи, названия и мэры в роли нотариусов. / Уральский трубный завод подал заявку в УФАС на приобретение голосующих акций ОАО «Первоуральское рудоуправление». / Кинорежиссер Федор Бондарчук стал главным почетным украинским земляком в России. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»