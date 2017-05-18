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Публикации за 18.05.17

Сайт по контролю за персональными данными появится в России в 2019 году / Запретить распространение информации о себе можно будет одним кликом

Сайт по контролю за персональными данными появится в России в 2019 году Запретить распространение информации о себе можно будет одним кликом

В 2019 году в России появится специальный портал, на котором граждане смогут отследить распространение своих персональных данных и запретить их дальнейшее использование. Отвечать за поддержку ресурса будет Роскомнадзор.

Единый портал персональных данных будет разработан в рамках программы «Цифровая экономика», проект которой Минкомсвязи направило на рассмотрение правительству в начале мая, пишут «Известия». Главная задача сервиса – борьба с неконтролируемым сбором персональной информации.

Пользователи, авторизовавшись на сайте, смогут видеть, какие организации используют их паспортные данные, и запретить дальнейшее распространение информации.

Эксперты считают, что создание портала не должно быть технически сложным, если использовать авторизацию сайта госуслуг. Впрочем, пока не определены источники финансирования такого ресурса.

Кроме того, прежде чем сервис будет разработан, необходимо выработать ряд законодательных актов, которые предусмотрят ответственность для организаций за непредставление информации об использовании персональных данных.

В то же время эксперты опасаются, что Роскомнадзор, который будет отвечать за ведение портала, и так завален работой, в таких условиях будет сложно обеспечить безопасность информации. Сбор персональных данных в одном месте грозит утечками в результате кибератак.

Москва, Зоя Осколкова

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