Тату на щеках и губах. Ветеринары возмущены новой маркировкой животных

Татуировка на губах, щеках и подушечках лап – эти сомнительные украшения могут стать обязательными для кошек и собак в России. С такими предложениями выступил Минсельхоз. Ветеринары уже бьют тревогу: визит к звериному тату-мастеру может обернуться инфекцией и существенными тратами на лечение, а то и мучительной смертью. Примечательно, что чиновники намереваются клеймить не только котов и собак, но и кроликов, пчел.

Как пишет «МК», в проекте приказа Минсельхоза говорится, что эту процедуру в ближайшие несколько лет планируется сделать обязательной. Старт программы будет дан с начала 2018 года. Ранее в ведомстве был утвержден перечень представителей фауны, которых надо ставить на учет. Это лошади, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, олени и верблюды, а также кошки с собаками, домашняя птица, пчелы и рыбы. Для каждого биологического вида чиновники придумали свой – иногда поистине дизайнерский – способ маркировки.

Больше всех повезло пчелам – маркировать каждую не придется. Достаточно будет нанести идентификационный номер на стенку улья. Для кошек и собак выбраны чувствительные места: внутренняя часть губ и щек, а также подушечки задних лап. «Это совершенно непродуманная и нелепая идея, опасная как для животного, так и для человека, который рискнет полезть собаке или кошке в пасть для проверки номера, – считает ветврач Николай Логинов.

Эксперты указывают, что тату на губах и щеках опасно для животного, так как сулит бактериальную инфекцию. После такого тату хозяевам придется минимум месяц держать питомца в строгом карантине и кормить со стерильной ложки.

Не меньше претензий у ветврачей и к татуировкам на подушечках лап, так как после этой процедуры животное долгое время не сможет нормально ступать на лапы. «Это все равно что человеку сделать татуировку на кончиках пальцев. Боль будет невыносимая», – отметил Логинов.

Кроме того, для нанесения татуировки придется обездвиживать животное или давать ему общий наркоз, что дает большую нагрузку на организм.

Впрочем, предлагается и альтернативный метод регистрации четвероногих – чипирование. В проекте приказа он обозначен как вживление транспондеров и респондеров. Звериные эскулапы уверяют, что этот метод наиболее предпочтителен и не способен нанести вреда ни крупному рогатому скоту, ни карманной собачке, так как чип миниатюрен – с рисовое зерно. Он вводится подкожно шприцем.

Напомним, на днях в Госдуме предложили лишать свободы на срок до шести лет тех, кто издевается над животными.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.06.17

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