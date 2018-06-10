Минсельхоз намерен промаркировать за счет владельцев всех животных и даже рыбок

Минсельхоз разработал законопроект, который предлагает маркировать всех завезенных в Россию из-за границы и рожденных в стране животных. Речь идет не только о крупном и мелком рогатом скоте, лошадях, оленях, верблюдах, но и о собаках, кошках и даже пчелах, рыбах, и других водных животных. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы инициативы указывают, что данные меры необходимы для «недопущения переноса заразных болезней через российскую границу при проведении регионализации территории России вдоль ее границы с иностранными государствами». Предлагается, что маркировка животных будет проводиться за счет владельцев, а их учет Минсельхоз будет вести безвозмездно.

Для разных видов животных эта процедура будет вводиться поэтапно. Начнут со свиней. Их начнут промаркировать с июля 2019 года. Затем возьмутся за крупный рогатый скот (с сентября 2019 года), мелкий рогатый скот (с августа 2020 года). Пчел, согласно законопроекту, нужно будет ставить на учет с 1 мая 2023 года, рыб и иных водных животных – с 1 июля 2023 года, с декабря того же года обязательному учету будут подлежать собаки и кошки. В Минсельхозе считают, что без маркировки могут обойтись только «объекты животного мира, обитающих в условиях естественной свободы».

Само маркирование, как уточняется в законопроекте, будет представлять собой «прикрепление к телу животного, нанесение на тело животного, закрепление на теле животного или введение в тело животного визуальных (бирка, татуировка, тавро, кольцо, ошейник и др.), электронных (микрочип, болюс и др.) или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации». В случаях, когда животные будут маркироваться группами (например, пчелы или рыбки), «визуальные средства идентификации необходимо будет нанести на сооружение, предмет, приспособление или помещение, где содержатся животные (улей, садок, аквариум, террариум, инсектариум)», отмечается в документе.

Для учета животных их владельцы, согласно инициативе ведомства, должны будут предоставить сведения о них в информационную систему в области ветеринарии (ВетИС). После этого каждое животное (или группа животных) получит собственный буквенно-цифровой идентификационный номер.

Напомним, что данная инициатива Минсельхоза год назад сильно обеспокоила зоозащитников и ветеринаров. Как писал «Новый День», ветеринары отмечали, что визит к звериному тату-мастеру для нанесения идентификационного номера может обернуться инфекцией и существенными тратами на лечение, а то и мучительной смертью. Примечательно, что чиновники намереваются клеймить не только котов и собак, но и кроликов, пчел.

Больше всех повезло пчелам – маркировать каждую не придется. Достаточно будет нанести идентификационный номер на стенку улья. Для кошек и собак выбраны чувствительные места: внутренняя часть губ и щек, а также подушечки задних лап. «Это совершенно непродуманная и нелепая идея, опасная как для животного, так и для человека, который рискнет полезть собаке или кошке в пасть для проверки номера, – считает ветврач Николай Логинов.

Эксперты указывают, что тату на губах и щеках опасно для животного, так как сулит бактериальную инфекцию. После такого тату хозяевам придется минимум месяц держать питомца в строгом карантине и кормить со стерильной ложки. Не меньше претензий у ветврачей и к татуировкам на подушечках лап, так как после этой процедуры животное долгое время не сможет нормально ступать на лапы. «Это все равно что человеку сделать татуировку на кончиках пальцев. Боль будет невыносимая», – отметил Логинов.

Кроме того, для нанесения татуировки придется обездвиживать животное или давать ему общий наркоз, что дает большую нагрузку на организм. Впрочем, предлагается и альтернативный метод регистрации четвероногих – чипирование. В проекте приказа он обозначен как вживление транспондеров и респондеров. Звериные эскулапы уверяют, что этот метод наиболее предпочтителен и не способен нанести вреда ни крупному рогатому скоту, ни карманной собачке, так как чип миниатюрен – с рисовое зерно. Он вводится подкожно шприцем.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.06.18

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