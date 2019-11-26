Всех домашних животных пронумеруют: закон о маркировке готов для внесения в Госдуму

Министерство сельского хозяйства должно до конца года внести в Госдуму законопроект, который предусматривает обязательную регистрацию и маркировку всех домашних животных. Об этом заявил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он надеется, что документ, принятие которого откладывается с 2015 года, все же поступит на рассмотрение в срок.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» находится в правительственной комиссии, после чего он поступит в нижнюю палату парламента, пишут «Известия». Согласно инициативе в России появится официальный учет и идентификация домашних животных, в том числе кошек и собак, мелкого и крупного рогатого скота, пушных зверей, пчел, рыб и «иных водных животных», а также домашней птицы, свиней, верблюдов, оленей, лошадей, ослов, мулов и лошаков.

«В министерстве обещали, что новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года», – сообщил Бурматов. Он добавил, что сегодня все обозначенные ведомством сроки уже вышли. Нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, были приняты еще в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии», однако подзаконные акты до сих пор не приняты.

По словам парламентария, процедура обязательной идентификации питомцев должна быть бесплатной, чтобы все граждане могли ее пройти вне зависимости от того, сколько у них животных. Впрочем, вопрос маркировки так и остается нерешенным. К бесплатной регистрации можно выдавать штрихкод, чтобы в случае потери животное можно было найти по нему. А вот чип довольно дорогая вещь, как и сама процедура чипирования, отметил депутат.

В пресс-службе Минсельхоза, уточнили, что документом вводятся понятия маркирования и учета животных. «Маркирование представляет собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации», – пояснили в министерстве. Учет животных будут осуществлять уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы и аттестованные специалисты.

Закон о маркировке домашних животных разрабатывается с 2015 года. Как объясняли авторы инициативы, данные меры необходимы для «недопущения переноса заразных болезней через российскую границу при проведении регионализации территории России вдоль ее границы с иностранными государствами». Инициатива Минсельхоза ранее сильно обеспокоила зоозащитников и ветеринаров. Как писал «Новый День», ветеринары отмечали, что визит к звериному тату-мастеру для нанесения идентификационного номера может обернуться инфекцией и существенными тратами на лечение, а то и мучительной смертью.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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