Врачи забрали пальму первенства в рейтинге коррупции у дорожных инспекторов

Социологи провели исследование отношения россиян к коррупции. Лидер антирейтинга коррумпированности изменился, если раньше первое место доставалось сотрудникам ГИБДД, то сейчас главными взяточниками граждане считают врачей. По мнению абсолютного большинства респондентов, не берет взяток в стране только глава государства.

В 2015 году самым коррумпированным ведомством считали ГИБДД 32% опрошенных, в 2016 году – 26%. В текущем году дорожные инспекторы передали пальму первенства медикам и с показателем 23% опустились на второе место. В то же время 27% граждан уверены, что коррупция среди врачей выросла, пишут «Известия».

Примечательно, что около 60% россиян в последние два года вообще не сталкивались с инспекторами ГИБДД. Тем временем, половина респондентов выразили доверие к работникам госавтоинспекции, другое мнение озвучили 41%. Большинство жителей России (57%) считают, что ведомство справляется со своими функциями, треть опрошенных уверены в обратном.

На третьем месте в антирейтинге коррумпированности оказались ЖКХ (22%), затем идут общество в целом (20%), судебная система (18%), местная власть (17%), полиция (16%) и образование (12%). Совсем не коррумпирован, по мнению респондентов, только президент России (0%).

По словам экспертов, имидж ГИБДД среди населения действительно улучшается, целенаправленная работа МВД дает результаты, однако службе по-прежнему есть куда расти. На снижении уровня коррупции в госавтоинспекции сказались и внедрение регистраторов и видеокамер на дорогах, которые уменьшили влияние «человеческого фактора».

При этом смена лидера в рейтинге коррумпированности может объясняться методикой опроса. Опрос проводится по стационарному телефону – в этом случае отвечает, как правило, старшее поколение, которое чаще сталкивается с сотрудниками поликлиник.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.07.17

«Автомобилист» выходит на предсезонку: кому «баллоны» нипочем после каникул? (ФОТО). / Ночью в Екатеринбурге огонь уничтожил BMW и «девятку». / Постыдное малодушие взрослых: челябинским школьникам приходится расплачиваться за халатность организаторов ОГЭ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»