российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 ноября 2017, 11:15 мск

Общество

У Андрея Малахова родился первенец

У Андрея Малахова родился первенец
Фото: Instagram.natashashkuleva

Телеведущий Андрей Малахов впервые стал папой. Супруга звезды Наталья Шкулева родила мальчика минувшей ночью в подмосковной клинике.

По данным издания StarHit, главным редактором которого является Малахов, малыш родился в 23:30, рост ребенка – 54 сантиметра, весь 4,020 кг. Мать и младенец чувствуют себя хорошо.

Телеведущий не присутствовал на родах, дожидаясь супругу с сыном в палате. «Имя ребенка нам предстоит еще выбрать – хотим посмотреть на характер малыша. Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник!" – прокомментировал событие новоявленный отец.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.11.17

В Екатеринбурге нацболы разбили мемориальную доску Колчаку. / Биктуганов: Свердловская область так популярна, что отменить вторую смену в школах нельзя. / На Серовском тракте насмерть сбили водителя, который вышел на дорогу после ДТП (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Малахов рассказал о причинах ухода с «Первого канала»

Премьерный выпуск своего ток-шоу Малахов посвятит принцессе Диане

За декрет Малахов получит в три раза меньше, чем за один корпоратив

В рубриках

Москва, Центр России, Культура, Общество, Россия,

Новости партнеров

Общество, все новости

Екатеринбург /

Судебные приставы изъяли у безработного спортивный Jaguar за долг в 115 тысяч рублей

Екатеринбург /

Юрий Скуратов предложил мировое соглашение журналистке Литвиненко, обвиняемой в клевете

Здоровье /

Электронные сигареты могут стать причиной врожденных дефектов у младенцев

Экономика /

Ввоз «санкционки» хотят приравнять к контрабанде ядерных отходов с наказанием до 12 лет тюрьмы

Екатеринбург /

После открытия продаж билетов в плацкарт сайт РЖД не выдерживает наплыва покупателей

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости