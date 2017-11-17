У Андрея Малахова родился первенец

Телеведущий Андрей Малахов впервые стал папой. Супруга звезды Наталья Шкулева родила мальчика минувшей ночью в подмосковной клинике.

По данным издания StarHit, главным редактором которого является Малахов, малыш родился в 23:30, рост ребенка – 54 сантиметра, весь 4,020 кг. Мать и младенец чувствуют себя хорошо.

Телеведущий не присутствовал на родах, дожидаясь супругу с сыном в палате. «Имя ребенка нам предстоит еще выбрать – хотим посмотреть на характер малыша. Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник!" – прокомментировал событие новоявленный отец.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.11.17

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