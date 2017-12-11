В России предлагают запретить давать чаевые в целях борьбы с коррупцией

Чтобы искоренить коррупцию, россиянам необходимо перестать поощрять работников сферы обслуживания. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на первой всероссийской интерактивной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.

Политик отметил, что взяточничество – это «инфекция, заболевание», порождаемое государством и обществом. «Давайте запретим в родильном доме давать, в детском саду, в школе, вузе, официантам запретим давать, в парикмахерской, за любые услуги. Есть зарплата, какие чаевые? Мы сами порождаем, а то не дашь – тебя будут хуже обслуживать, и каждый человек старается обогнать кого-то и тоже побольше дать, а не успел дать денег – и ты пострадаешь», – сказал Жириновский.

Лидер либерал-демократов также предложил ввести в России звание «Честный чиновник», пишет РИА «Новости». «Мы хотим, чтобы не брали взятки, и боремся с этим уже 100 лет… Может, стоит ввести звание «Честный чиновник», – сказал Жириновский. – Пускай в классе мальчика спросят: почему папа у тебя не честный чиновник, когда он получит такое звание? А нет звания – значит, папа берет взятки».

Кроме того, по словам Жириновского, чтобы искоренить коррупцию, нужно поднять уровень благосостояния граждан. Чтобы бедные не брали взятки, они должны стать богатыми, заявил скандальный политик.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.12.17

В Свердловской области к ЧМ-2018 уберут 5 000 рекламных щитов – это половина от всех. / Конец свободной торговли: что ждет владельцев огнестрельных раритетов в новом году. / Прокуратура подаст в суд на гордуму Екатеринбурга за отказ выгонять Гаранина и Смирнова. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»