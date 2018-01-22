«Порочная практика и вредительство»: в парламенте РФ против признания сожительства браком

В Госдуме и Общественной палате приняли в штыки законопроект о приравнивании сожительства к официальному браку, ранее внесенный в нижнюю палату российского парламента.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева высказал сомнение в том, что Госдума поддержит данную инициативу.

«Мое мнение – у нас прописано хорошо и в законе об актах гражданского состояния, и Семейном и Гражданском кодексах, что брак – это зарегистрированный акт, все остальное – сожительство. Мало ли кто у нас чего хочет, думаю, что эту инициативу не поддержат», – заявила Плетнева в комментарии RT.

Первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева также выступила против легализации гражданских браков: «Считаю, что это неправильно». По ее мнению, предложенный законопроект противоречит концепции государственной семейной политики, в которой, напомнила парламентарий, «провозглашены традиционные семейные ценности», а «ценность брака понимается как союз мужчины и женщины, который основан на государственной регистрации», передает «Интерфакс».

«Два года, пять лет – если люди друг другу не доверяют, продолжают проверять свои отношения, не знаю, какие для этого у них есть основания, наверное, это их выбор», – добавила депутат, подчеркнув, что «брачные отношения надо оформлять и нести ответственность за свою семью, заботиться и уважать друг друга и своих детей и родителей».

Член Общественной палаты России по защите семьи, материнства и детства Эллина Жгутова согласилась с мнением парламентариев. «Наши субъекты законотворчества очень часто пытаются привести к законным нормам то, что существует как порочная практика общества, – заметила общественница. – У нас, насколько я понимаю, регистрируется меньше половины так называемых сожительств». Однако, по ее мнению, намного важнее думать о детях. «Ответственность отца, который часто уходит от семьи, вряд ли повысится, если его заставит делить имущество. Закон направлен именно на дележку имущества, вопрос не должен так стоять, ответственность не должна быть материально мотивирована», – полагает член ОП, чьи слова приводит RT.

«Мы должны говорить о семейных традиционных ценностях, – резюмировала она. – Это очень плохая тенденция, узаконить порочную практику – это всегда вопрос тактической выгоды и стратегического проигрыша».

Идею легализации гражданских браков не поддержала и сенатор Елена Мизулина, назвав ее вредительством. «Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. Кроме того, еще одно следствие фактических браков – рост беспризорности, безнадзорности. Для России, особенно в условиях политической борьбы, которая ведется с нашей страной, ослабление института брака и семьи – это удар по общественной и государственной стабильности. Такие инициативы – это вредительство», – высказала мнение Мизулина в комментарии «Известиям». По мнению сенатора, нужно искать причины неофициальных брачных отношений, а также «укреплять и пропагандировать институт брака, разьяснять его преимущества».

В аппарате вице-премьера правительства Ольги Голодец заявили, что правительство России не рассматривало вопрос признания гражданского брака официальным, передает RNS.

Как сообщал «Новый День», в понедельник сенатор Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, приравнивающий к браку незарегистрированные отношения мужчины и женщины после пяти лет совместного проживания. Кроме того, политик предложил, чтобы к официальному браку приравнивалось совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка. Также в Семейный кодекс было предложено ввести понятие «фактические брачные отношения». По мнению сенатора, на первом этапе легитимации таких отношений нужно распространить на совместно нажитое имущество «законный режим имущества супругов». В случае, если мужчина и женщина не заключили договор, то все оно будет признаваться их совместной собственностью, уточнил сенатор.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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