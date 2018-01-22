В России гражданский брак хотят приравнять к официальному Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, приравнивающий сожительство к официальным бракам.

Автор инициативы – сенатор Антон Беляков предложил ввести в Семейный кодекс институт фактических брачных отношений, который должен признаваться государством и подлежать защите.

Из законопроекта следует, что к официальному браку приравнивается совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка. Согласно документу, при наличии одного из вышеназванных обстоятельств союз обретает статус фактических брачных отношений и подлежит регулированию семейным и гражданским законодательством.

«Как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи… Как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального, – цитирует автора законопроекта ТАСС. – Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение».

По мнению сенатора, институт фактических брачных отношений должен признаваться государством и подлежать определенной степени защиты по примеру таких стран, как Швеция, Нидерланды, Норвегия, Франция и ФРГ.

На первом этапе легитимации таких отношений, полагает Беляков, необходимо распространить на совместно нажитое имущество «законный режим имущества супругов». В случае, если мужчина и женщина не заключили договор, то все оно будет признаваться их совместной собственностью, уточнил сенатор.

Ранее «Ромир» провел опрос, согласно которому половина жителей России спокойно и с пониманием относится к сожительству до брака. По их мнению, такая форма отношений дает возможность проверить чувства. Согласно итогам исследования, 15% респондентов полностью поддерживают гражданский брак, так как официальное заключение брака, полагают они, вовсе необязательно, чтобы жить счастливо. Недопустимым гражданский брак назвали 31% опрошенных, причем доля таких ответов выше среди россиян старше 60 лет, а также в Южном и Кавказском регионах страны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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