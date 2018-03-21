Депутаты отказались приравнять сожительство к браку

Законопроект, предусматривающий равные условия сожительства и зарегистрированного союза, не нашел поддержки в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству. Депутаты решили, что под определение так называемого гражданского брака могут не попадать даже официально оформленные отношения.

Глава комитета Павел Крашенинников, комментируя инициативу, отметил, что даже в официальном браке может не наблюдаться упомянутых признаков, пишет РБК. «Супруги могут жить не только в разных городах, но и в разных странах долгое время и не вести общее хозяйство», – подчеркнул он.

«Кроме того, предложенные в законопроекте признаки фактических брачных отношений размыты: неясно, кто и с какого момента установит факт наличия такого брака (суд, нотариус, другие государственные органы или лица). А этот момент очень важен, поскольку именно с него, в соответствии с законопроектом, имущество сожителей будет являться совместной собственностью», – добавил Крашенинников.

В конце января сенатор Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, приравнивающий к браку незарегистрированные отношения мужчины и женщины после пяти лет совместного проживания. Кроме того, политик предложил, чтобы к официальному браку приравнивалось совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка. Также в Семейный кодекс было предложено ввести понятие «фактические брачные отношения».

По мнению сенатора, на первом этапе легитимации таких отношений нужно распространить на совместно нажитое имущество «законный режим имущества супругов». В случае, если мужчина и женщина не заключили договор, то все оно будет признаваться их совместной собственностью, уточнил сенатор.

Ранее проект не поддержали глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, ее заместитель Ольга Окунева, член Общественной палаты России по защите семьи, материнства и детства Эллина Жгутова, а также сенатор Елена Мизулина.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.18

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