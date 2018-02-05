Подорвавший себя в Сирии пилот Су-25 представлен к званию Героя России

Пилоту сбитого в Сирии штурмовика Су-25 майору Роману Филипову будет присвоено звание героя России посмертно. Соответствующее представление подписал и направил президенту РФ министр обороны Сергей Шойгу, сообщает оборонное ведомство.

В сообщении Минобороны России говорится, что погибший 3 февраля в бою с террористами в Сирии заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов «представлен министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно».

Как сообщал «Новый День», террористы «Ан-Нусры» (запрещена в РФ) атаковали Су-25 во время выполнения задания по патрулированию сирийской провинции Идлиб. Выпущенная боевиками из ПЗРК ракета попала в двигатель штурмовика. Летчик успел катапультироваться, но уже на земле вступил в бой с террористами из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»и погиб.

По данным СМИ, пилот попал в окружение, но до последнего отстреливался из табельного пистолета. Но когда ситуация стала безвыходной, офицер подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Видео с последним боем летчика появилось в телеграм-канале Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов. На записи видно, что боевики пытаются окружить укрытие из камней, откуда отстреливался пилот. Когда террористы взяли в кольцо валуны, где занял оборону офицер, раздался взрыв, после чего бой стих.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко ранее сообщил, что погибший летчик служил в Приморье. По его словам, военная служба и судьба Романа Филипова накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Чиновник назвал погибшего летчика одним из асов отечественной штурмовой авиации, достойным и мужественным человеком, который честно исполнял свой воинский долг в России и за ее пределами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.18

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