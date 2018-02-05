Погибший пилот Су-25 взорвал себя в бою с террористами. Офицера представят к госнаграде

Российский летчик гвардии майор Роман Филипов, погибший в Сирии в минувшую субботу, будет представлен к высокой государственной награде. Пилота сбитого террористами штурмовика Су-25, возможно, представят к званию Героя России (посмертно). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Боевики уничтожили Су-25 во время выполнения задания по патрулированию сирийской провинции Идлиб. Выпущенная террористами из ПЗРК ракета попала в двигатель штурмовика на высоте около 4 километров. Летчик успел катапультироваться из горящего самолета, однако уже на земле вступил в бой с боевиками и погиб.

По данным «Ъ», пилот попал в окружение, но до последнего отстреливался из пистолета Стечкина, успел даже подстрелить двух боевиков. Но когда ситуация стала безвыходной, офицер подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Видео с последним боем летчика накануне появилось в телеграм-канале Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов. На записи видно, что боевики пытаются окружить укрытие из камней, откуда отстреливался пилот. Когда террористы взяли в кольцо валуны, где занял оборону офицер, раздался взрыв, после чего стрельба стихла.

Ответственность за атаку на российский штурмовик взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России).

Реакция российских военных на сбитый самолет последовала незамедлительно. Район, из которого была выпущена ракета по «сушке», был обстрелян высокоточными крылатыми ракетами «Калибр». В результате удара были уничтожены как минимум 30 боевиков. После этого сирийский спецназ при поддержке ВКС России приступил к зачистке территории, рассказал зампред комитета Госдумы по обороне Виктор Водолацкий. В Минобороны РФ сообщили, что сейчас военное ведомство совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимает меры по возвращению тела российского летчика.

Между тем, у экспертов вызвали вопросы факт полета штурмовика на низкой высоте – в зоне досягаемости ПЗРК. Теперь, по данным «Известий», для пилотов Су-25 установят минимальную высоту во время полетов над Сирией. По данным источников издания в Минобороны, штурмовики будут выполнять полеты на высоте не менее 5 километров.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сообщил, что погибший майор Филиппов служил в Приморье. По его словам, для жителей края трагическая новость о гибели летчика отозвалась особенной болью, поскольку военная служба и судьба Романа Филиппова накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Чиновник назвал погибшего летчика одним из асов отечественной штурмовой авиации, достойным и мужественным человеком, который честно исполнял свой воинский долг – и в России, и за ее пределами. «Это огромная утрата не только для родных Романа Филипова, но и для всех нас. Мы будем помнить нашего земляка», – сказал Тарасенко и выразил соболезнования родным и близким офицера. У Филиппова осталась семья в Приморье.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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