В Сирии сбит еще один самолет ВКС РФ. Ликовавших террористов «Ан-Нусры» уничтожили

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), ранее известная под названием «Хайат тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский самолет Су-25. Об этом сообщил ресурс SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

Российский штурмовик Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В Минобороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК, передает РИА «Новости». Позднее в военном ведомстве сообщили, что после этого были уничтожены по меньшей мере 30 боевиков – был нанесен групповой удар высокоточным оружием по району, где они располагались.

В Минобороны РФ также заявили, что бесконтрольные поставки современного вооружения проамериканским формированиям в Сирии, которые производит Пентагон, привели к проведению Турцией операции в этом регионе. В министерстве также добавили, что «подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды».

Пентагон в свою очередь заявляет, что США не снабжали союзников по коалиции в Сирии зенитным оружием. Между тем, в декабре 2016 года действующий на тот момент президент США Барак Обама снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирии.

Он тогда же подписал закон о военных расходах, который предусматривает в том числе порядок и условия поставок ПЗРК так называемой сирийской оппозиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда заявлял, что разрешение на поставки США антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, приведет к дальнейшей эскалации напряженности и новым жертвам.

Напомним, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Его пилот Олег Пешков погиб. Погиб также морской пехотинец Александр Позынич, участвовавший в операции по освобождению штурмана сбитого самолета.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 03.02.18

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