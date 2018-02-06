Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 вернули на родину. Героя похоронят в Воронеже

В Подмосковье доставили тело пилота сбитого в Сирии штурмовика Су-25 майора Романа Филипова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны РФ. Летчик погиб 3 февраля в провинции Идлиб, он успел катапультироваться, но погиб на земле в бою с террористами.

По словам собеседника издания, самолет с телом героя приземлился в военном аэропорту Чкаловский. «Вместе с телом доставлена часть обломков сбитого штурмовика», – сказал источник. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны: «Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию». В сообщении также отмечается, что похороны пилота пройдут 8 февраля на малой родине военного в Воронеже. Церемония погребения пройдет «с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей».

Ранее Минобороны России обратилось к турецким властям за помощью в получении обломков штурмовика Су-25, которые находились у террористов. Как рассказали в оборонном ведомстве РИА «Новости», российским военным важно получить остатки двигателя со следами ракеты, это позволит идентифицировать переносной зенитный ракетный комплекс, который использовали боевики. Возможно, также удастся установить место производства и канал поставки ПЗРК.

Как писал «Новый День», боевики уничтожили Су-25 во время выполнения задания по патрулированию сирийской провинции Идлиб. Выпущенная террористами из ПЗРК ракета попала в двигатель штурмовика на высоте около 4 километров. Летчик успел катапультироваться из горящего самолета, однако уже на земле вступил в бой с боевиками и погиб.

Ответственность за атаку на российский штурмовик взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России).

Реакция российских военных на сбитый самолет последовала незамедлительно. Район, из которого была выпущена ракета по «сушке», был обстрелян высокоточными крылатыми ракетами «Калибр». В результате удара были уничтожены как минимум 30 боевиков. После этого сирийский спецназ при поддержке ВКС России приступил к зачистке территории.

5 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил Романа Филипова к званию Героя России посмертно.

Февраль 6, Служба информации РИА «Новый День»

Февраль 6. Другие новости 06.02.18

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