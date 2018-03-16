МВД озвучило сумму ущерба от коррупции в 2017 году

Общая сумма ущерба от экономических и коррупционных преступлений в России в прошлом году составила более 177 млрд рублей, сообщил начальник антикоррупционного главка МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко в интервью газете «Коммерсантъ».

По его данным, сотрудники ГУЭБиПК МВД в течение 2017 года выявили более 70 тысяч коррупционных и экономических преступлений. Около 45 тысяч из них расследованы, к уголовной ответственности привлечено около 26 тысяч человек, рассказал правоохранитель.

Коррупционные преступления принесли России ущерб в размере 177,5 млрд рублей, 100,5 млрд рублей удалось вернуть в бюджет, отметил Курносенко. В бюджетной сфере потери составили более 17,7 млрд рублей.

Что касается масштабной антикоррупционной «зачистки», которая проводится ФСБ, МВД, СКР и Генпрокуратурой в настоящее время в Дагестане, с начала года, по словам правоохранителя, в республике выявлено 59 преступлений в отношении руководителей различного уровня, возбуждено 39 уголовных дел. В частности, под уголовное преследование попали глава Махачкалы за махинации с земельными участками в столице республики, министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона и замминистра транспорта, энергетики и связи республики, допустившие многомиллионные хищения при расходовании бюджетных средств.

В конце прошлого года генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщал, что за 2015-2017 годы размер материального ущерба от коррупционных преступлений в РФ превысил 148 млрд рублей. По его словам, фигуранты коррупционных дел добровольно погасили ущерб на сумму 11 млрд рублей, также были приняты обеспечительные меры по взысканию 78 млрд рублей – речь идет об изъятом и арестованном имуществе. Чайка уточнил, что размер ущерба рассчитывался по статистике уголовных дел и не включает в себя расследования по гражданским искам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.18

Россияне потеряли более 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов. / Россельхознадзор подтвердил вред для здоровья пышминцев отходов Среднеуральской птицефабрики. / Бывшего замглавы Арамили будут судить за взятку квартирой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»