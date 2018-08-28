Стало известно, где в России чаще всего берут и дают взятки

В России на каждый миллион жителей приходится 24 человека, которые имеют отношение к взяткам. Наибольшее число выявленных случаев получения и дачи взяток зафиксировано в Москве. Однако столица не оказалась в лидерах по «удельному весу» коррупционеров. Первые места в антирейтинге заняли Чукотка и Коми, а также Калмыкия и Чечня.

В первой половине 2018 года на каждые 100 тысяч россиян пришлось 1,5 зарегистрированных случая получения взятки (ст. 290 УК) и 0,9 случая дачи взятки (ст. 291 УК). Об этом пишет РБК, опираясь на данные Генпрокуратуры, опубликованные в августе. В статистику попадают преступления, по факту которых возбуждено уголовное дело либо вынесен отказ в возбуждении дела по нереабилитирующим основаниям. Таким образом, на каждый миллион граждан приходится 15 получивших взятку и девять дававших.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом число людей, которых правоохранительные органы считают взяточниками, в пересчете на душу населения выросло на 10%. В то же время показатели почти в два раза меньше, чем были в 2016 году.

Как правило, ответственность за получение взятки несут представители власти, а также управленцы государственных и муниципальных органов и учреждений, госкомпаний, а большинство субъектов уголовной ответственности по коррупционным статьям сосредоточены в Москве. Но, как оказалось, столица не на первом месте по числу зарегистрированных взяткополучателей ни в абсолютных числах, ни на душу населения, следует из статистики Генпрокуратуры.

Возглавляет список Ростовская область, там в первом полугодии было зарегистрировано 130 преступлений по ст. 290 УК, тогда как в Москве – 127. В других регионах выявлено менее сотни таких преступлений. Кроме того, в ТОП-10 попали Московская и Челябинская области, Краснодарский край, Оренбургская область, Башкирия и Дагестан.

По «удельному весу» взяткополучателей, то есть числу коррупционеров на душу населения, лидирует Калмыкия, там на 100 тысяч человек приходится 4,7 взяткополучателя, в Чечне – 3,3.

Столица возглавила список лидеров по абсолютному количеству выявленных случаев дачи взятки. За ней следуют Подмосковье, Краснодарский край, Волгоградская область, Чечня, Воронежская область, Пермский край и Ростовская область.

«Удельный вес» тех, кто дает взятки, оказался выше всего на Чукотке, там на 100 тысяч населения приходится 6,1 преступления по ст. 291 УК, второе место по этому показателю занимает Республика Коми – 5,5. В Брянской, Оренбургской, Ростовской областях, Кабардино-Балкарии, Смоленской области, Ханты-Мансийском АО, Томской и Курской областях – более трех.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.08.18

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