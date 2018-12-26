Роскачество проверило мандарины и рассказало, как выбрать лучшие

В преддверии Нового года Роскачество рассказало, что нужно знать о мандаринах, как выбирать вкусные, а, главное, провело исследование качества и безопасности этих цитрусовых. Фрукты проверяли по 426 показателям, в том числе на наличие 176 пестицидов в кожуре и в мякоти.

При контрольной закупке мандаринов эксперты обращали внимание, указан ли на ценнике их сорт и страна происхождения. Позже в лаборатории они определяли, соответствует ли информация действительности. «Те торговцы, которые указывали сорт, в большинстве своем не обманывали: реальные сорта соответствовали маркировке. Исключение составили продавцы, реализующие якобы абхазские мандарины. Например, под видом абхазских на оптовой фруктово-овощной базе нам продали клементины. Поэтому: не верьте табличкам на рынке и советам продавцов. Они не всегда соответствуют действительности», – отметили в Роскачестве.

В организации предложили потребителям научиться самостоятельно определять, какие мандарины действительно являются абхазскими и полюбились многим россиянам еще с советских времен. Важно учитывать, что в рознице они появляются в середине декабря. Они отличаются матовой кожурой, так как не подвергаются обработке воском, и весьма невзрачны на вид, однако обладают ярко выраженным ароматом, даже не будучи очищенными.

Экспертам удалось приобрести настоящие абхазские мандарины только со второй попытки. «И лучшими их назвать, конечно, сложно. По итогам испытаний, они отличились только в сочности и в отсутствии воска на кожуре. А так – абхазские мандарины были менее сладкими и содержали меньше витамина C», – рассказали Роскачестве.

Исследование не выявило ни в одном из образцов мандаринов от разных производителей тяжелых металлов, радионуклидов и нитратов. Также Роскачество развеяло ряд мифов о правилах выбора этих цитрусовых. Например, плоды с листьями не являются показателем свежести фрукта. «Веточка и листик мандаринового дерева очень долго сохраняют свой зеленый цвет, лишь подсыхая со временем. Они отнюдь не являются маркерами свежести плодов. Листочки на мандаринах – это всего лишь маркетинговый ход, способ привлечения внимания», – рассказали в службе.

Потребителям также важно помнить, что оранжевая кожура не является показателем сладости, а зеленая не свидетельствует более кислом вкусе мандарина. «Мандарины некоторых сортов – уже спелые и сладкие, хотя окраска кожуры еще зеленая. Они дозревают либо в процессе транспортировки, либо искусственным путем – с помощью дегрининга»,– пояснили специалисты.

Вместе с тем, во всех мандаринах были обнаружены пестициды (в основном фунгициды), но только следы, их количества не превышали максимально допустимый уровень. Причем эксперты проверяли отдельно количество пестицидов в кожуре и в мякоти. Как и следовало ожидать, в кожуре следов пестицидов больше, что стоит учитывать любителям настоек.

Отметим, что в исследовании принимали участие и мандарины из Китая. В них тоже не были обнаружены недопустимые количества нитратов. Таким образом, «поднебесные» мандарины ничуть не опаснее, чем любые другие. Любопытно, что в абхазских мандаринах эксперты не нашли фунгициды – только следы инсектицидов. Впрочем, это не удивительно – в 2017 году мраморный клоп уничтожил около половины урожая мандаринов и других культур в Абхазии.

Напомним, что на российских прилавках помимо абхазских мандаринов можно встретить китайско-японские сорта (шивамикан и сатсума), а также гибриды из Турции, Туниса, Марокко и Испании. «Самые вкусные из гибридных – клементины»,– отметили в Роскачестве. Однако специфический аромат клементинов нравится не всем и не добавляет новогоднего настроения.

Сорта мандаринов, участвовавшие в исследовании Роскачества:

Клементин. Гибрид апельсина и мандарина. Считаются самыми вкусными из гибридных. Плоды сплющенной сверху и снизу формы, ярко-оранжевого цвета, сладкие и сочные, с нежным запахом. Продаются в России с октября.

Муркотт. Гибрид мандарина и танжерина. Он небольшой, чаще всего с большим количеством мелких косточек и плотными перегородками, но сочный и сладкий. У нас его можно купить с ноября по февраль.

Надоркотт. Этот гибридный сорт родом из Марокко. Это не очень сладкие мандарины с красноватой мякотью и легко отделяемой кожурой. Обычно в них нет косточек, но, переопыленные, они могут быть очень костлявыми. Это ранние мандарины: созревают уже летом и в продаже появляются раньше других.

Сатсума. Настоящие мандарины, не гибриды. Идентифицировать их можно по размеру и весу: они некрупные (до 30 грамм). Как правило, такие мандарины кислые или кисло-сладкие, без косточек, с рыхлой бугристой кожурой, грубой мякотью, дольки часто разного размера. Они созревают с ноября по декабрь.

Уншиу. Этот сорт характерен для абхазских мандаринов. Часто его не выделяют как отдельный сорт, а причисляют к группе Сатсума. Плоды шаровидные, приплюснутые у основания, немного бугристые, массой 70-100 грамм. Кожура ярко-оранжевая, легко отделяется от мякоти. Мякоть сочная, мясистая, сладкая, с легкой кислинкой. В этих мандаринах нет косточек. Начинают созревать они в ноябре. Является самым морозоустойчивым из мандаринов.

Шива-микан. Это тоже настоящий мандарин. Его плоды – приплюснутые, маленькие, с ярко-желтой кожурой. Сорт шива-микан – ранний, созревают эти мандарины уже в конце октября.

Москва, Иван Гридин

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