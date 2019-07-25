Высшее образование в некоторых регионах хотят сделать бесплатным

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой сделать бесплатным получение высшего образование в ряде регионов и увеличить в этих учебных заведениях квоту для русскоговорящих иностранных граждан. Соответствующее предложение направлено министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову.

Идея парламентария касается регионов, граничащих с другими странами. По мнению депутата, чтобы повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов, необходимо создать «режим полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях». Письмо Чернышова цитирует РИА «Новости». Депутат считает, что это приведет к тому, что выпускники данных вузов останутся работать в отдаленных регионах, а это поможет справиться с оттоком из них молодежи.

Повышение квоты в вузах приграничных регионов для русскоговорящих иностранных граждан парламентарий обосновал необходимостью увеличить влияние «на тех русскоговорящих иностранцев, которые в дальнейшем будут иметь возможность занимать высокие посты в тех странах, где они проживают сейчас». Чернышов полагает, что они будут рассказывать соотечественникам о политических идеях и культурным ценностям России, поднимая имидж РФ и формируя положительное общественное мнение.

Между тем, согласно недавнему опросу ВЦИОМ, жители России все более скептически относятся к необходимости получения высшего образования. Все больше людей убеждены, что успешную карьеру можно построить и без диплома вуза. Большинство считает, что образование не влияет на материальное благополучие.

Другой опрос показал, что менее половины выпускников (47%) в этом году собираются поступить в вузы. Более четверти россиян признались, что их дети решили пойти учиться в колледжи и училища, свидетельствую данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.07.19

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