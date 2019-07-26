Вдвое выросло число жителей России, которые не в состоянии оплачивать коммуналку

Число жителей России, которые не в состоянии оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, за три года увеличилось почти вдвое и достигло 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Согласно данным исследования, почти каждый четвертый респондент признался, что коммуналка неподъемна для них. Доля граждан, делающих подобные заявления, за последние три года выросла почти в два раза – с 12% в 2016 году до 23% в 2019-м.

Социологи при этом отметили, что немного – с 6% до 8% – увеличилось количество россиян, для которых размеры платежей за «коммуналку» являются доступными, чтобы без проблем оплачивать счета.

Почти треть участников опроса (27%) хотела бы снижения стоимости услуг ЖКХ, три года назад таких насчитывалось 33%.

42% респондентов заявили, что размер платы за коммуналку» остается высоким. Причем, как отмечают исследователи, доля таких ответов сократилась за три года на 7%.

В опросе участвовали 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах с населением от 100 тысяч и выше во всех федеральных округах.

Ранее эксперты Института проблем естественных монополий выявили превышение установленного государством предельного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии 2019 года в 10 российских городах-миллионниках. В ходе исследования выяснилось, что за коммуналку переплачивают жители Ростова-на-Дону и Воронежа, где фактический рост тарифов ЖКУ составил 8,8%, Омска (9%), Красноярска (8,3%), Екатеринбурга (8,6%), Волгограда (7,6%), Казани и Самары (5,7%), Челябинска (5,4%), Новосибирска (5,2%).

Тарифы на услуги ЖКХ в России ежегодно индексируются 1 июля. В этом году их повышали дважды – 1 января и 1 июля из-за роста ставки НДС с 18% до 20%. Июльское повышение составило 2,4%. Вв январе тарифы выросли на 1,7%.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года жители РФ нарастили долги за услуги ЖКХ на 121,2 млрд рублей, что почти на 12% больше, чем в 2017 году, когда недоплата достигла 108,6 миллиарда. Такие данные привела аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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