Жители 10 городов-миллионников России переплачивают за коммуналку (СПИСОК)

Эксперты выявили превышение установленного государством предельного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии 2019 года в 10 российских городах-миллионниках. Об этом говорится в докладе Института проблем естественных монополий.

В ходе исследования оценивался рост платежей за все ЖКУ, в том числе, вывоз мусора, который с этого года стал отдельной коммунальной услугой, а также содержание жилья и капремонт. Эксперты пришли к выводу, что «фактический рост платы превысит предел для коммунальных услуг в 10 из 15 городов-миллионников», передает РИА «Новости». Оказалось, что за коммуналку переплачивают жители Ростова-на-Дону и Воронежа, где фактический рост тарифов ЖКУ составил 8,8%, Омска (9%), Красноярска (8,3%), Екатеринбурга (8,6%), Волгограда (7,6%), Казани и Самары (5,7%), Челябинска (5,4%), Новосибирска (5,2%).

Превышение роста тарифов ЖКХ не выявлено в остальных пяти крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми и Уфе.

Тарифы на коммуналку в России ежегодно индексируются 1 июля. В текущем году их повышали дважды – 1 января и 1 июля из-за роста ставки НДС с 18% до 20%. Июльское повышение составило 2,4%. Напомним, в январе тарифы выросли на 1,7%.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года россияне нарастили долги на услуги ЖКХ на 121,2 млрд рублей. Это почти на 12% больше, чем в 2017 года, когда недоплата достигла 108,6 миллиарда, приводит данные аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza «Российская газета».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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