Долги россиян за ЖКХ достигли рекордных значений

По данным Минстроя РФ, задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги по итогам первого квартала 2019 года составила 564,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма долга увеличилась на 5,4%, или на 28,7 млрд рублей.

Больше всего население России задолжало за теплоснабжение – 146,4 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию министерства.

По оценке Минстроя, долги промышленных потребителей за ЖКУ достигли 530,2 млрд рублей – это на 1,2% больше по сравнению с первым кварталом 2018 года.

В итоге суммарно физлица и промышленные потребители накопили почти 1,1 трлн рублей долгов за жилищно-коммунальные услуги.

В Национальном бюро кредитных историй в свою очередь заявили о росте на 16% числа злостных неплательщиков, чьи долги приходилось взыскивать через суд.

По мнению гендиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексея Макрушина, проблема неплатежей за ЖКУ связана в первую очередь с невысокими доходами россиян, при этом жилищно-коммунальные тарифы продолжают расти – в этом году услуги ЖКХ подорожали дважды из-за роста ставки НДС с 18% до 20%. Кроме того, по его словам, на ситуацию с долгами повлияло введение новой коммунальной услуги – сбор и вывоз отходов. Эксперт указал, что россияне, как правило, при появлении новшеств не торопятся оплачивать квитанции, такое было и в случае с капремонтом. Эксперт при этом отметил, что властям пока не удалось добиться существенных успехов в борьбе с растущей задолженностью за услуги ЖКХ.

По информации Национального бюро кредитных историй, средняя сумма долга за ЖКУ, которую взыскивают через суд, составляет в этом году 43 тысячи рублей. Задолженность за жилищно-коммунальные услуги может негативно повлиять на кредитную историю: у неплательщиков могут возникнуть проблемы с получением займа в банке, предупредили в НБКИ.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года россияне нарастили долги за услуги ЖКХ на 121,2 млрд рублей. Это почти на 12% больше, чем в 2017 году, когда недоплата достигла 108,6 миллиарда, приводит данные аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza «Российская газета».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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