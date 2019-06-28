Перспективы повышения тарифов на отопление: роста платежей не будет – пока только на словах

Сегодня в нижней палате российского парламента прошло обсуждение резонансной темы о повышении платы за отопление для жителей многоквартирных домов и оснащении квартир индивидуальными приборами учета теплоэнергии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», у чиновников и депутатов нет желания увеличивать тарифы, но пока это лишь словесные заявления. С 1 января 2020 года в ряде регионов вступают в силу нормативов на отопление в зависимости от этажности.

Как заявил сегодня на заседании экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике заявил депутат Борис Гладких, в Минстрое считают необходимым нивелировать риск роста платы за отопление для россиян, проживающих в старых домах до 4 этажей. «Сегодня уже есть мнение – пока в устной форме – представителей Минстроя, что надо задуматься и нивелировать риски роста платы для граждан, которые проживают в домах от 1 до 4 этажей», – сообщил он.

Вместе с тем парламентарий напомнил, что в 2016 году удалось убедить Минстрой отложить введение нормативов на отопление в зависимости от этажности. Правда, уже с 1 января 2020 года в ряде регионов вступают в силу соответствующие постановления. «Там четко видно: в домах до 4 этажей до 1999 года постройки норматив возрастает, где-то даже до 70% и более, – обратил внимание Гладких. – В домах до 1999 года постройки от 6 до 14 этажей норматив, как правило, снижается, а от 16 и выше – опять возрастает. Но там уже незначительно, где-то 3%, где-то 7%. А в домах после 1999 года постройки применительно к этажности дома норматив, как правило, идет вниз».

Если бы все такие дома были оснащены индивидуальными приборами учета (ИПУ), «мы бы не разговаривали о вводе норматива», – заявил Гладких. Между тем, Минстрой предлагает отменить для застройщиков обязательность оснащения новостроек такими приборами, и эта идея не встретила единодушного одобрения участников рынка.

«Как может быть класс высокой энергоэффективности дома без приборов учета?» – поинтересовалась председатель экспертного совета Ирина Булгакова. За обязательную установку приборов учета тепла в каждой квартире высказались члены АВОК – Ассоциации инженеров по отоплению и строительной теплофизике, и представители производственных компаний. Последние раскритиковали основной аргумент Минстроя в пользу отказа от обязательности установки приборов учета. «Это заявление основано на расчете совета производителей: если в квартире снизить температуру на 3 градуса, то соседи заплатят больше на 20%, – подчеркнул представитель фирмы. – Я видел эти расчеты, там допущены грубейшие ошибки. Квартира не может потребить больше, чем отдает в окружающую среду, и 120% тепла в нее невозможно загнать».

Как считают производители счетчиков, если Минстрой так озабочен перетоком тепла из одной квартиры в другую, то пусть займется проблемами теплопроводности строительных материалов. «Государство будет заботиться о людях – или, прикрываясь любителями открытых форточек, будет потакать интересам ресурсопроизводителей?» – жестко отметил сотрудник компании.

Ресурсопроизводители при этом настаивают на оплате «товара» на входе в дом – по показаниям общедомового прибора учета. Вице-президент ПАО «Фортум» Парвиз Абдушукуров заявил, что товар (тепло) после входа в дом превращается в услугу. «Мы продаем товар на границе дома. Есть разве споры, что он на границе дома должен быть оприборен? Нет ни у кого таких проблем».

В самом доме, отметил он, действует комплекс мероприятий, который обеспечивает жильцам 22 градуса в квартире. «Нужно ли изменять услугу? Конечно, нужно, только это не вопрос ресурсников должен быть. Это жители решают, как это делать», – считает Абдушукуров.

Вместе с тем он напомнил, что в России на отопление квадратного метра тратится в четыре раза больше, чем в Норвегии или Швеции. При этом он также раскритиковал расчеты Минстроя, пояснив, что в случае, если действительно потери жильцов из-за отключения отопления в соседней квартире доходят до 40%, то «между этими квартирами не стенка, а бумага».

Председатель комиссии Общественной палаты Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Козлов со своей стороны отметил, что даже в случае отмены обязанности застройщика оснащать новые дома тепловыми счетчиками, в российской столице «высотки» в рамках программы реновации будут сдаваться только с такими приборами. Он подчеркнул, что в таких домах «будет горизонтальная система плюс автоматика», которая сама станет передавать показания приборов без участия жильцов.

О том, что приборы учета должны самостоятельно передавать показания, заявили и представители управляющих компаний. «Тогда можно будет выявить, кто вообще отключил отопление. Такие технологии уже есть», – заявила представитель одной из московских УК.

В Минстрое, между тем, считают, что приборы учета «как самостоятельная единица» не решают проблему повышения энергоэффективности. «Это не решение единомоментное, это дальнейшие обязательства по его эксплуатации, поверке и замене, – заявила директор департамента развития ЖКХ Минстроя РФ Светлана Никонова. – В приоритете оприборивание общедомовыми приборами учета. Ресурс на вводе в дом должен быть посчитан, а дальше отпадут все вопросы по нормативам, их распределению и этажности». Чиновница подчеркнула, что «переваливание ответственности [ресурсоснабжающими организациями] на муниципалитеты и потребителя, по нашему мнению, как минимум нечестно» – поскольку зачастую компании даже не знают, какой объем тепла они передали в здания.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.19

Глава Рослесхоза покидает свой пост. / Путин подписал законы о защите дольщиков. / НАТО расширяет границы: военная база альянса появится в Черногории. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»