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Воскресенье, 3 ноября 2019, 20:35 мск

Новости Общество

«Здесь пахнет шашлыками»: Горан Брегович задумался о покупке дома в Крыму

Фото: instagram.com/goran_bregovic_official

Известный балканский музыкант и композитор Горан Брегович задумывается о покупке дома в Крыму, куда он сегодня прибыл, чтобы дать концерт. «Мы только приехали, атмосфера хорошая, здесь пахнет шашлыками – я чувствую. Думаю, что надо покупать дом здесь, пока цены низкие», – сказал Брегович журналистам, передает РИА «Новости».

На уточняющий вопрос, в каком именно районе полуострова он хотел бы приобрести недвижимость, Брегович сказал, что еще должен присмотреться. Ранее Брегович уже выступал в Крыму – давал концерты в Коктебеле и Севастополе.

Музыкант также сказал, какие песни он намерен сегодня представить публике, и выразил уверенность, что концерт пройдет весело.

Горан Брегович известен как участник рок-группы Bijelo Dugme и автор саундтреков к известным фильмам.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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