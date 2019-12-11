Россияне назвали размер справедливой зарплаты: не ниже 50 тысяч рублей

35% россиян считают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен составлять 50 тысяч рублей и выше. Об этом свидетельствуют результаты исследования Общественной палаты России «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».

По мнению 31% граждан, размер справедливого дохода в стране должен находиться в коридоре от 40 до 50 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад. Еще 20% полагают, что справедливая зарплата – от 30 до 40 тысяч. Каждый десятый назвал минимальным справедливым доходом 21-30 тысяч рублей.

Из данных исследования также следует, что чаще всего россияне сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в размере доходов. Такой точки зрения придерживаются 60% участников опроса. Неравенство в доступе к качественным медуслугам испытывают 49% респондентов, территориальное неравенство – 38%, неравенство к благоприятной экологии – 11%, неравенство в доступе к культурным благам – 8%. На невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность близких указали 13% опрошенных.

Согласно результатам опроса, подавляющее большинство россиян с разной периодичностью ощущают чувство социальной несправедливости. Лишь 1% с подобным никогда не сталкивались.

97% респондентов ожидают участие государства в деятельности по снижению неравенства в обществе. По мнению 91%, этому будет способствовать сокращение «демонстративного потребления». 80% связывают надежды на снижение неравенства среди населения с социальной ответственностью бизнеса, 71% высказались за роль некоммерческих организаций и активистов.

Исследование проводилось с 19 ноября по 6 декабря 2019 года в формате заполнения электронной анкеты на условиях анонимности. В нем приняли участие 674 посетителя сайта Общественной палаты РФ. Опрашивалось равное количество мужчин и женщин.

Ранее, в октябре появились результаты исследования портала SuperJob по зарплатным ожиданиям жителей РФ. Согласно данным опроса, среднестатистического россиянина может сделать счастливым Заработок в 161 тысячу рублей в месяц. Примечательно, что мужчинам для счастья нужна 181 тысяча рублей в месяц, а женщинам почти на треть меньше – 138 тысяч рублей в месяц.

Стоит отметить, что больше всего денег для счастья россиянам нужно было в 2017 году – 184 тыс. рублей. В 2018-м зарплатные ожидания снизились до 159 тыс. рублей.

По оценке Росстата, размер средней зарплаты в стране достигает 40 тысяч рублей. Между тем, цифры главного статистического ведомства страны противоречат данным РАНХиГС, который привел информацию Федеральной налоговой службы. По этим сведениям средняя зарплата в РФ составляет только 31 тысячу рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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