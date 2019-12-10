«Медведев либо не владеет фактами, либо вводит всех в заблуждение»: в Госдуме усомнились адекватности кабинета министров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который на минувшей неделе провел трехчасовой диалог с прессой, либо не владеет информацией, либо намеренно вводит россиян в заблуждение. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

Парламентарий подчеркнул, что данные, которыми оперировал Медведев, очевидно, лягут в основу информации, которую правительство РФ предоставляет главе государства накануне его большой пресс-конференции. «Прозвучало, что мы имеем рост экономики, у нас снижается бедность и растут доходы населения, и что сокращается безработица», – напомнил Шеин, и предложил обратиться к фактам.

Депутат отметил, что, рост экономики, по словам премьера, составил 1,5% – при том, что по президентским указам он должен составить 3%. «В прошлом году было 2,2%, в позапрошлом 2,3%, – указал парламентарий. – То есть мы имеем не прорыв, а затухание экономического развития, и глава кабмина говорит: это хорошо, мы идем правильной дорогой, у нас есть экономический рост».

Что касается бедности, то Росстат зафиксировал в этом году рост доходов населения на 0,1% – такой же, как в 2018-ом. «По сравнению с 2014 годом доходы населения сократились на 15%, – подчеркнул Шеин. – Таким образом, мы восстановим уровень жизни 2014 года через 150 лет, к 20170 году, в преддверии 23 века».

При этом даже Росстат фиксирует в стране рост бедности – в 2018 году она была на уровне 13,2%, а сейчас 13,4%. «Доходы верхней части общества возрастают, а рабочего класса, напротив, снижаются», – констатировал депутат.

Он также отметил, что безработица, по данным Медведева, снижается, однако Минтруд, который, подчинен главе кабмина, в первом полугодии констатировал рост безработицы на 18%. «Если у нас бедность растет, безработица повышается, темпы экономического развития затухают, а глава кабинета министров говорит о том, что мы имеем, наоборот, некоторое развитие – то это означает, что либо глава кабмина не владеет фактами и не смотрит даже на данные Росстата, либо он вводит в заблуждение население РФ», – сказал Шеин.

Депутат также обратил внимание, что цифры Росстата противоречат данным РАНХиГС, который обнародовал информацию Федеральной налоговой службы о том, что происходит с зарплатами и занятостью в стране. «Ростат говорит о числе занятых россиян порядка 76 млн человек, – указал Шеин. – РАНХиГС взял данные налоговиков, посмотрел, сколько человек регулярно отчисляет в налоговые службы. Там не 76 млн, а 59 млн человек. Это черная, нелегальная занятость».

Что касается доходов населения, то Росстат называл средней зарплатой 40 тысяч рублей. РАНХиГС, проанализировав информацию ФНС, снизил ее до 31 тысячи рублей. «Это практически на треть меньше, – подчеркнул Шеин. – И вот эта огромная дыра говорит о том, что все базовые цифры, которыми оперирует правительство РФ, объективно являются лживыми. Они не соответствуют балансовым данным ФНС, ПФС и Фонда медицинского страхования – и об этом говорит не «Справедливая Россия», а институт при президенте Российской Федерации».

Вместе с тем, как считает депутат, пенсионная реформа, в свою очередь, приведет вовсе не к созданию дополнительных рабочих мест и экономии бюджетных средств, а к росту безработицы и уровня бедности. Парламентарий напомнил слова Медведева о том, что у него пропал аппетит, пока он работал над пенсионной реформой. «Это когда у человека есть возможность вкусно поесть, но у него нет к этому желания. У большинства населения страны ситуация прямо противоположная: есть желание вкусно поесть, но нет возможности», – сказал Шеин, напомнив данные центра «Ромир», что россияне по сравнению с прошлым годом стали покупать на 7% меньше продуктов и других товаров. При этом недавно на думской комиссии рассматривались предварительные итоги повышения пенсионного возраста, и там докладчики из Финансового института при Минфине РФ подтвердили, что из числа граждан предпенсионного возраста работу имеют только 29% человек. «То есть 71% предпенсионеров не получают права на пенсию в 55-60 лет, и при этом не имеют работы», – сообщил Шеин, подчеркнув, что главной проблемой в стране стала бедность.

Фактически сейчас на 97% населения страны приходится только 8% вкладов в банках и всего 11% всех наличных сбережений. Объем потребительского кредитования достиг 13 трлн рублей, что Шеин назвал «фантастической отметкой». По его мнению, эта ситуация приведет к кризису платежеспособности населения по кредитам уже в ближайшее время.

Депутат уточнил, что среднее накопление на человека в месяц по данным ВШЭ составили 337 рублей. «Людям нечего откладывать», – пояснил парламентарий, обратив внимание, что на другом полюсе – «процветание списков Forbes» и гигантские налоговые льготы для нефтяников. «Если в 2005 году режим налоговых льгот распространялся лишь на 5% от всей добытой нефти в стране, то сегодня уже на 56%, и по стратегии социально-экономического развития страны к 2035 году они будут распространяться на 97% всей добываемой в РФ нефти», – подчеркнул он.

Такое положение дел в стране «эсер» связал с отсутствием реальных политических изменений в стране, и предложил трем парламентским оппозиционным партиям объединить усилия на региональных выборах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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