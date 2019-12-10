В Госдуме заговорили об объединении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»

Три системные оппозиционные партии могут образовать коалицию на предстоящих региональных выборах в РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением о таком объединении выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. Он подчеркнул, что это поможет приблизить политические изменения в стране, экономика которой погружается в стагнацию, а население нищает.

«Сегодня мы наблюдаем истории, когда ползучим образом пытаются уйти от партийных списков», – обратил внимание Шеин, отметив, что такая ситуация наблюдается в Приморье, в Туле, подобная инициатива внесена в Астрахани – от которой депутатом избран сам Шеин. Однако, как подчеркнул парламентарий, этот механизм начинает давать сбои. В качестве примера депутат привел выборы в Мосгордуму, которые спровоцировали масштабные протесты, а оппозиция в итоге получила почти два десятка мандатов в столичном парламенте.

«Я хочу воспользоваться этой трибуной и обратиться к коллегам из КПРФ и ЛДПР. В этом зале мы все голосуем одинаково по базовым вопросам, – заявил Шеин. – Мы проявляем реальную солидарность в ходе выступлений и здесь, и в региональных парламентах. Давайте объединимся по одномандатникам. Давайте сосредоточим усилия на том, чтобы обеспечить победу всем нам на мажоритарных выборах. Давайте приблизим перемены в стране, чтобы решения принимались в пользу работающего класса и большинства людей».

Депутат подчеркнул, что экономическая и социальная ситуация в стране во многом объясняется отсутствием реальных политических перемен. При этом парламентарий фактически обвинил премьер-министра Дмитрия Медведева в том, что он либо не владеет ситуацией о положении дел в России, либо вводит население в заблуждение.

Шеин предложил начать с тех регионов, «где наши уважаемые коллеги из партии большинства решили отказываться от партийных списков». «Вот там начать, там победить, чтобы неповадно было, реализовать ранее принятые правила проведения выборов в стране, и переходить от выборов по модели 50 на 50 к исключительно мажоритарным», – предложил депутат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.19

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