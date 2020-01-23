Россия оказалась среди африканских стран по уровню коррупции

Международная неправительственная организация Transparency International представила обновленный рейтинг восприятия коррупции. Россия заняла 137-е место из 180.

Аналитики опрашивают предпринимателей и экспертов об уровне коррупции, а затем присваивают странам баллы. Максимальное количество баллов означает минимальный уровень восприятия коррупции и, наоборот, минимальное число баллов показывает максимальный уровень. Средний показатель среди всех государств в этом году – 43 балла.

Лидерами рейтинга стали Новая Зеландия и Дания (87 баллов), затем идут Финляндия (86), Швейцария, Сингапур и Швеция (85). Десятку стран с самым низким уровнем коррупции замыкают Норвегия, Нидерланды, Люксембург и Германия. В самый конец списка попали Сомали (9 баллов), Южный Судан (12) и Сирия (13).

Положение России в рейтинге остается стабильным в последние годы, отметили в Transparency International. В представленном списке РФ набрала 28 баллов из 100 и соседствует с Доминиканской республикой, Кенией, Либерией, Ливаном, Мавританией, Папуа-Новой Гвинеей, Парагваем и Угандой.

«В отсутствие политической воли к реальным изменениям, противодействие коррупции обречено оставаться карго-культом. – считает директор российского центра Transparency International Антон Поминов. – Точечные меры, принимаемые органами власти, которые отвечают за противодействие коррупции, а также локальные поправки к законодательству не способны кардинально изменить ситуацию в нашей стране – для этого необходимо выстраивать инклюзивную систему согласования интересов общественных акторов, которая не позволит власти принимать необдуманные решения в интересах узкой группы лиц».

По словам эксперта, России необходимо усилить систему сдержек и противовесов во власти, усилить контроль финансирования политических партий, урегулировать лоббистскую деятельность и практику «вращающихся дверей», когда бизнесмены становятся чиновниками в своей отрасли и наоборот. В то же время российским властям нужно дать гражданам больше свободы и разработать систему защиты активистов, журналистов и тех, кто заявляет о коррупции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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