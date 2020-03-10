Жительница Ставрополья отсидит 6 лет за помощь террористам

В Ставрополье суд вынес жительнице Михайловска приговор по обвинению в спонсировании бандитов. Как сообщает СКР, ее признали виновной в «содействии вооруженным формированиям» (ч.1 ст.208 УК РФ).

В суде доказано, что открыла банковский счет для сбора финансовой помощи участникам международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). После этого, начиная с 2017 года она перечисляла через банковскую карту средства террористам. Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Суд приговорил злоумышленницу к 6 годам общего режима.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 10.03.20

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