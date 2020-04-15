Ветераны призвали Путина перенести Парад Победы из-за коронавируса

Ветеранские организации попросили президента России Владимира Путина перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.

Соответствующее обращение направлено главе государства.

По словам авторов обращения, проведение парада «не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей», а в условиях эпидемии «дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно». Документ подписали президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, глава Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков, сообщает ТАСС.

«Просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», – подчеркивается в обращении.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переносе Парада Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас «обсуждаются самые разные варианты». Пока, по его словам, никаких решений относительно альтернативных сценариев проведения парада не принималось.

В Минобороны в свою очередь заявили, что никаких планов по переносу празднования 75-летней годовщины Победы в ВОВ нет. Репетиции парада проводятся по утвержденному графику.

Москва, Наталья Петрова

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