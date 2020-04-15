Небо над Москвой временно закроют из-за репетиций Парада Победы

Росавиация сообщила о начале репетиций воздушной части Парада Победы в Москве. Первая тренировка летчиков пройдет в среду, 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Кроме того, репетиции запланированы на 17, 20, 22 апреля. Резервные дни – 16, 21, 23, 24 апреля.

Во время репетиций в столице установят временный режим использования воздушного пространства. В частности, все московские аэропорты будут работать с ограничениями по полетам, но, как обещают в Росавиции, они будут непродолжительными – 35-45 минут.

Дата генеральной репетиции будет установлена отдельно.

В Параде Победы, как ожидается, примут участие участие 75 воздушных судов Минобороны РФ. На сегодня уже проведены четыре тренировки над площадкой «Алабино».

Воздушные парады в честь Дня Победы также планируется провести в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке и Чите. Вводимые там ограничения не скажутся на работе местных аэропортов, отметили в ведомстве.

Ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном переносе Парада Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса, отметил, что «обсуждаются самые разные варианты». Пока, по его словам, никаких решений относительно альтернативных сценариев проведения парада не принималось.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.04.20

Самый большой колокол Нотр-Дам де Пари сегодня ударит в память о годовщине пожара в соборе. / В Екатеринбурге пройдет репетиция воздушной части парада Победы. / В России может вырасти число инвалидов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»