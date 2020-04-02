Парад Победы готовится к переносу: рассматриваются три варианта

Парад Победы в этом году может состояться осенью, в этом случае торжества будут приурочены к дню окончания Второй Мировой войны. Однако в Минобороны и Кремле рассматривают и вариант проведения Парада без зрителей 9 мая.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Минобороны и администрации президента, сейчас рассматривается три альтернативных варианта проведения парада Победы. Один из них – сохранение полноформатного масштаба мероприятия с большим количеством приглашенных зрителей, в этом случае парад придется перенести на осень. Во всем мире эта дата отмечается 2 сентября, однако в России Госдума 1 апреля приняла в первом чтении законопроект, по которому празднование передвигается на 3 сентября.

Второй вариант – проведение парада 9 мая без зрителей из-за введенного в Москве режима повышенной готовности и угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Третий вариант предполагает перенос парада на ноябрь. В этом случае его можно будет приурочить к годовщине военного парада 7 ноября 1941 года, в котором участвовал Иосиф Сталин.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признал – пока решений по поводу даты проведения парада Победы не принято.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в этом году планируется участие в параде 15 тысяч человек и 375 единиц техники.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.04.20

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