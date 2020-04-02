Кремль о возможном переносе Парада Победы: «Обсуждаем самые разные варианты»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переносе Парада Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.

По словам официального представителя Кремля, «обсуждаются самые разные варианты», однако никаких решений относительно альтернативных сценариев проведения парада в честь 75-й годовщины Победы не принималось.

Песков добавил, что власти будут тщательно анализировать условия и обстоятельства, диктуемые ситуацией с коронавирусом, чтобы «принять решение в отношении 9 Мая», передает ТАСС.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что подготовка к параду 9 мая идет по плану, отметив, что никаких решений об изменении даты и формата парада Победы пока нет. Такое заявление сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в интервью «Комсомольской правде». Он также отметил, что при тренировках парада принимаются беспрецедентные меры профилактики.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники в Кремле и Минобороны сообщило, что власти рассматривают три альтернативных варианта проведения парада Победы. Два из них предусматривают перенос парада на осень. Также рассматривается проведение парада без зрителей 9 мая.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в этом году планируется участие в параде 15 тысяч человек и 375 единиц техники.

Москва, Наталья Петрова

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