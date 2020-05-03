Роспотребнадзор допустил продление ограничений из-за Covid-19 до лета: «Всем непросто, но нужно выдержать»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила продление ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, до июня, если граждане не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники.

«Ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать», – заявила Попова в эфире телеканала «Россия 1». При этом она подчеркнула, что «если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят», признав, что «сегодня это только надежда».

На вопрос о возможности продления коронавирусных ограничений до июня в случае нарушения населением режима ограничений, Попова ответила: «Все может быть». И вновь подчеркнула, что «нельзя нарушать [ограничительные меры] сегодня». По ее словам, важно «пересидеть» праздничные дни и «ничего не нарушать», хотя это «непростое испытание», но «нужно выдержать».

Попова при этом отметила, что в случае соблюдения карантинных мер в течение всех майских праздников «ограничения… можно будет ослабить после 12 мая».

Ранее глава Роспотребнадзора допустила, что ограничения начнут поэтапно снимать с 12 мая при снижении темпов прироста заболевших. По ее словам, если меры начнут отменять, то первым делом гражданам позволят выходить на прогулки по 2-3 человека. Кроме того, разрешат занятия спортом на открытом воздухе, гулять с детьми, но ограниченной компанией и с обязательным соблюдением социальной дистанции.

При этом Попова не ислючила не только продление, но и ужесточение ограничительных мер, если граждане будут их игнорировать.

Добавим, ранее сегодня главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов высказался за усиление карантинных мер в РФ. «Карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований – выше», – полагает медик, которого цитирует пресс-служба Минздрава. По его мнению, причинами роста выявления случаев заболевания Covid-19 в России за последнее время могут быть увеличение количества проводимых тестов, «развитие эпидемического процесса в регионах» и нарушения режима самоизоляции.

Согласно официальным данным, в России на сегодняшний день выявлено более 134,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом – суточный прирост заболевших составил 10 663 человек.С начала пандемии в стране умерли 1280 пациентов, выздоровели – свыше 16,6 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

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