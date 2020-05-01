Глава Роспотребнадзора пригрозила усилением карантинных мер из-за беспечности

Вместо послабления ограничительных мер, принятых на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, в России может произойти их ужесточение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Средняя инкубация – четыре-шесть-восемь дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать (ограничительные меры – прим. ред.)», – сказала Попова.

Как писал «Новый День», ранее Попова допустила, что ограничения поэтапно начнут снимать с 12 мая. По ее мнению, снимать запреты можно будет только, если граждане продолжат соблюдать режим самоизоляции, особенно в майские праздники.

По словам Поповой, если ограничения начнут снимать, то первым делом гражданам позволят выходить на прогулки по 2-3 человека. Кроме того, разрешат занятия спортом на открытом воздухе, гулять с детьми, но ограниченной компанией и с обязательным соблюдением социальной дистанции.

В России до сегодняшнего дня было зафиксировано снижение прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, а заболеваемость в течение последней недели стабилизировалась, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в России выросло на 7 933 человека. В итоге на сегодняшний день в России насчитывается 114 тыс. 431 человек с диагнозом «Covid-19» во всех регионах страны. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на данный момент выздоровело 13 тыс. 220 человек, 1 169 пациентов скончались от вируса и вызванных им осложнений.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.05.20

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