Глава Роспотребнадзора рассказала о поэтапном снятии ограничений из-за Covid-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об этапах снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. По ее словам, при послаблении ограничений первым делом гражданам позволят выходить на прогулки по 2-3 человека, сообщает ТАСС.

Кроме того разрешат занятия спортом на открытом воздухе, гулять с детьми, но ограниченной компанией и с обязательным соблюдением социальной дистанции. Ранее президент России Владимир Путин поручил до 5 мая подготовить план поэтапного снятия ограничений с 12 мая.

Как писал «Новый День», в России зафиксировано снижение прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, а заболеваемость в течение последней недели стабилизировалась. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

По состоянию на 30 апреля, в России было выявлено 106,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1073 человека умерли, 11,6 тыс. выздоровели. За сутки Covid-19 подтвердили у 7099 пациентов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.05.20

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