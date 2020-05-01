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Пятница, 1 мая 2020, 09:19 мск

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Скворцова заявила о стабилизации заболеваемости Covid-19 в России

Фото: пресс-служба Кремля

В России зафиксировано снижение прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, а заболеваемость в течение последней недели стабилизировалась. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

«Мы, по сути, последнюю неделю уже были практически на плато по числу новых случаев», – сказала Скворцова, добавив, что на плато бывают колебания и ежедневно может быть чуть больше или чуть меньше новых случаев заражения.

Как писал «Новый День», по состоянию на 30 апреля, в России было выявлено 106,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1073 человека умерли, 11,6 тыс. выздоровели. За сутки Covid-19 подтвердили у 7099 пациентов.

Москва, Иван Гридин

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