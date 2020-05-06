Из-за коронавируса ЕГЭ могут перенести на середину лета

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии коронавируса может быть перенесен на середину июля или начало августа. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правительстве РФ.

По информации собеседника агентства, сроки проведения экзамена будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Источник при этом допустил, что в связи с этим новый учебный год в вузах может стартовать не 1 сентября, а 1 октября.

Накануне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ЕГЭ планируется проводить с 8 июня, однако данное решение может быть пересмотрено после 12 мая. Чиновник допустил перенос экзамена на более поздние сроки, подчеркнув, что ЕГЭ проведут только тогда, когда будут уверены в том, что здоровью школьников ничего не будет угрожать.

В 2020 году ЕГЭ должен был пройти в три этапа: с 20 марта по 13 апреля – досрочный, с 25 мая по 29 июня – основной и с 4 по 22 сентября – дополнительный. Однако из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции экзамен отложили на 8 июня.

Кроме того, Кравцов не исключил отмену государственной итоговой аттестации для девятиклассников из-за пандемии. По его словам, при отмене ОГЭ аттестация будет проводиться по оценкам учеников за прошедший год. Ранее сообщалось, что выпускники 9 классов в текущем году будут сдавать только русский язык и математику. Экзамены по выбору отменены.

Ранее Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы (ВПР) на начало следующего учебного года. Оценки за них ставить не будут.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.05.20

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