Граждане других стран просят российских дипломатов вывезти их из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в российское посольство в США с просьбой оказать содействие в выезде из страны. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

На вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву попали 369 граждан. Среди них 40 человек из так называемого «гуманитарного списка» – инвалиды, пожилые люди и проходившие в США лечение. Кроме того, этим рейсом в Россию доставили 10 школьников.

«Заблаговременное информирование о формировании рейса из Нью-Йорка позволило решить целый ряд проблем без спешки, а нашим соотечественникам – вовремя добраться до аэропорта», – рассказал Антонов на странице дипмиссии в Facebook.

По словам посла, вылетевшие из США россияне направятся в 24 российских региона. С властями субъектов уладили вопрос о соблюдении всех процедур самоизоляции, которую приезжие должны соблюдать по возвращении в Россию.

Не только россияне просят вернуть их домой. К российским дипломатам обратились и граждане других стран – Белоруссии, Казахстана, Украины. Антонов заверил, что в посольстве делают все возможное, чтобы помочь людям, застрявшим в США, вернуться на родину.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.05.20

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